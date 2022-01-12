США планують надати Україні радари та обладнання для кораблів, - Politico

Влада США має намір надати Україні радіолокаційну систему та обладнання для кораблів. Постачання будуть здійснюватися в рамках допомоги в розмірі 200 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

У матеріалі наголошується, що цю інформацію підтвердили джерела з числа офіційних осіб США і радник президента України Володимира Зеленського.

"Пакет безпеки дозволив постачання більшої частини того ж оборонного обладнання, яке США постачали в минулому, включаючи стрілецьку зброю і боєприпаси, захищені радіостанції, Медичне обладнання, запасні частини та інше обладнання", - йдеться в повідомленні.

Коли саме очікуються постачання, поки не уточнюється.