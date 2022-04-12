США планируют предоставить Украине новое вооружение

По словам нескольких представителей Министерства обороны США, Соединенные Штаты и Украина ведут интенсивные переговоры о новом раунде помощи в области безопасности, предназначенной для противодействия усилению российской кампании на востоке и юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Составляемый пакет помощи может быть сосредоточен вокруг большего количества беспилотников и противотанковых вооружений - "Джавелинов", которые США ранее предоставили Украине.

США также ведут переговоры с партнерами и союзниками в Европе, чтобы узнать, какие дополнительные системы ПВО большой дальности, танки, бронетехнику и артиллерию они могли бы предоставить Украине из собственных запасов.

По словам официальных лиц, теперь, вдоль новых восточного и южного фронтов, украинцы нуждаются в более тяжелом вооружении, таком как бронетехника и артиллерия.