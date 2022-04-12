США планують надати Україні нове озброєння

За словами кількох представників Міністерства оборони США, Сполучені Штати і Україна ведуть інтенсивні переговори про новий раунд допомоги в галузі безпеки, призначеної для протидії посиленню російської кампанії на сході і півдні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Складений пакет допомоги може бути зосереджений навколо більшої кількості безпілотників і протитанкових озброєнь - "Джавелінів", які США раніше надали Україні.
США також ведуть переговори з партнерами і союзниками в Європі, щоб дізнатися, які додаткові системи ППО великої дальності, танки, бронетехніку і артилерію вони могли б надати Україні з власних запасів.
За словами офіційних осіб, тепер, уздовж нових східного і південного фронтів, українці потребують більш важке озброєння, таке як бронетехніка і артилерія.
Нагадаємо, в Пентагоні заявили про те, що Україна отримала танки від кількох країн Заходу.
Раніше військовий експерт заявив, що Росія хоче повторити на Донбасі Курську битву.
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