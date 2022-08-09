США планируют передать Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS: названы сроки

Украина получит зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS в течение нескольких месяцев.

Об этом заявил замминистра обороны по политическим вопросам Колин Кол, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"В новом пакете помощи нет NASAMS, но есть ракеты AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готовятся. Мы думаем, что они прибудут в Украину в следующие несколько месяцев",— заявил Кол. Напомним, что США объявили о планах по поставкам NASAMS Украине в июле в рамках пакета помощи. Планировалось, что Пентагон направит Киеву два ЗРК.