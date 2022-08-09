США планують передати Україні зенітні ракетні комплекси NASAMS: названо терміни

Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої і середньої дальності протягом декількох місяців.

Про це заявив заступник Міністра оборони з політичних питань Колін Кол, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.

"У новому пакеті допомоги немає NASAMS, але є ракети AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готуються. Ми думаємо, що вони прибудуть в Україну в наступні кілька місяців",— заявив Кол. Нагадаємо, що США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні в липні в рамках пакету допомоги. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК.