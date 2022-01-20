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США планируют передать Украине назначавшиеся Афганистану вертолеты, - WSJ

Автор: Дмитрий Кузнецов

США передадут Украине военно-транспортные вертолеты Ми-17. Эти машины предназначались для военных в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным источников издания, США планируют поставить Украине пять вертолетов Ми-17. Их изначально предполагалось передать военным Афганистана, но, как известно, прошлой осенью США завершили свою военную миссию в Афганистане.

Отмечается, что вертолеты ремонтировались на украинских предприятиях.

Напомним, ранее стало известно о планах США направить Украине новую военную помощь. Речь шла о вертолетах Ми-17В5 и Ми-8МТВ, которые принадлежали Военно-воздушным силам Афганистана.

Отметим, в начале декабря прошлого года Украина попросила США передать часть американских вооружений, которые предназначались Афганистану до захвата там власти "Талибаном".

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