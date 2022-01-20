США планують передати Україні вертольоти, що призначалися Афганістану, - WSJ

США передадуть Україні військово-транспортні вертольоти Мі-17. Ці машини призначалися для військових в Афганістані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
За даними джерел видання, США планують поставити Україні п'ять вертольотів Мі-17. Їх спочатку передбачалося передати військовим Афганістану, але, як відомо, минулої осені США завершили свою військову місію в Афганістані.
Зазначається, що вертольоти ремонтувалися на українських підприємствах.
Нагадаємо, раніше стало відомо про плани США направити Україні нову військову допомогу. Йшлося про вертольоти Мі-17В5 і Мі-8МТВ, які належали військово-повітряним силам Афганістану.
Зазначимо, на початку грудня минулого року Україна попросила США передати частину американських озброєнь, які призначалися Афганістану до захоплення там влади "Талібаном".