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США планують передати Україні вертольоти, що призначалися Афганістану, - WSJ

Автор: Дмитрий Кузнецов

США передадуть Україні військово-транспортні вертольоти Мі-17. Ці машини призначалися для військових в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За даними джерел видання, США планують поставити Україні п'ять вертольотів Мі-17. Їх спочатку передбачалося передати військовим Афганістану, але, як відомо, минулої осені США завершили свою військову місію в Афганістані.

Зазначається, що вертольоти ремонтувалися на українських підприємствах.

Нагадаємо, раніше стало відомо про плани США направити Україні нову військову допомогу. Йшлося про вертольоти Мі-17В5 і Мі-8МТВ, які належали військово-повітряним силам Афганістану.

Зазначимо, на початку грудня минулого року Україна попросила США передати частину американських озброєнь, які призначалися Афганістану до захоплення там влади "Талібаном".

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