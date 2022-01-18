Военная помощь США. Украина может получить афганские вертолеты
Фото: Украина может получить афганские вертолеты (vpk.name)
США планируют направить Украине новую военную помощь. Американская сторона намерена передать вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, которые принадлежали Военно-воздушным силам (ВВС) Афганистана.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Defence Blog.
Украине планируют передать пять вертолетов Ми-17В5 и один Ми-8МТВ. Первую партию отправят весной.
В публикации подчеркивается, что около 20 вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 афганских ВВС находятся за пределами страны. Состояние этих машин неизвестно.