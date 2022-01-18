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Военная помощь США. Украина может получить афганские вертолеты

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Вашингтон, Вторник 18 января 2022 11:22
Военная помощь США. Украина может получить афганские вертолеты Фото: Украина может получить афганские вертолеты (vpk.name)
Автор: Анастасия Рокитна

США планируют направить Украине новую военную помощь. Американская сторона намерена передать вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, которые принадлежали Военно-воздушным силам (ВВС) Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Defence Blog.

Украине планируют передать пять вертолетов Ми-17В5 и один Ми-8МТВ. Первую партию отправят весной.

В публикации подчеркивается, что около 20 вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 афганских ВВС находятся за пределами страны. Состояние этих машин неизвестно.

Напомним, Канада направила в Украину отряд спецназа из-за российской эскалации.

Отметим, Дания выделила 22 млн евро на укрепление силовых структур Украины.

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