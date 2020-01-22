США планують обмежити в'їзд громадянам семи країн

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

У список увійшли Білорусь, Киргизія, Еритрея, М'янма, Нігерія, Судан і Танзанія

Президент США Дональд Трамп планує ввести імміграційні обмеження щодо громадян семи країн. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Politico.

Мова не йде про повну заборону на в'їзд у США для громадян цих країн. У список увійшли Білорусь, Киргизія, Еритрея, М'янма, Нігерія, Судан і Танзанія. Зазначається, що перелік країн неостаточний і може бути розширений.

В'їзд можуть обмежити тільки чиновникам або власникам певних категорій віз. Крім того, громадянам країн можуть заборонити брати участь в лотереї грін-карт.

Заборони можуть ввести вже 27 січня.

У той самий момент, заступник начальника управління інформації і цифрової дипломатії МЗС Білорусі Андрій Шупляк заявив, що країна не отримувала офіційної інформації про можливе введення США обмежень на в'їзд в цю країну білорусів.

"Ми ніякої офіційної інформації від американської сторони не отримували. Поки нам нічого коментувати", - сказав Шупляк.

Раніше повідомлялось, що уряд США планує посилити видачу туристичних віз іноземкам, які планують народжувати дітей на території Америки.

Нагадаємо, з жовтня в США вступили в силу нові правила, посилюють отримання віз. Заяви на тимчасові або постійні візи для громадян будуть відхилені з-за низького доходу або одержання допомоги з боку держави.

До цього Трамп пропонував прийняти закони, які посилять перевірки для покупців зброї у Штатах.