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США планируют использовать роботов для патрулирования границы с Мексикой

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Пятница 04 февраля 2022 17:03
США планируют использовать роботов для патрулирования границы с Мексикой Фото: США планируют использовать роботов для патрулирования границы с Мексикой (dhs.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Управление науки и технологий Министерства внутренней безопасности США проводит тренировку роботов-псов от компании Ghost Robots. Их планируют привлечь к патрулированию границы с Мексикой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Министерства внутренней безопасности США.

Вероятно, что работы компании Ghost Robots будут помогать пограничникам во время их выполнения обязанностей. Сейчас они прошли успешно все этапы тестов.

Фото: США планируют использовать роботов для патрулирования границы с Мексикой (dhs.gov)

Роботов будут привлекать к работе в опасной для человека местности, речь идет о горном и пустынном районах с экстремальными температурами. Они будут выявлять контрабандистов, преступников, нелегалов или же наркокурьеров.

Q-UGV оборудованы:

  • 360-градусной камерой;
  • тепловизорами;
  • приборами ночного видения;
  • камерой масштабирования.

За подвижность роботов отвечает программное обеспечение, которое просчитывает движение каждой из их конечностей 2 тысячи раз в секунду.

Пока точно неизвестно когда именно США привлекут робопсов к службе, однако сегодня они уже завершают тесты с отработкой реальных сценариев.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в Британии нейросеть взяла участие в конкурсе среди программистов. Согласно результатам, она попала в 54% лучших программистов.

Другая же компания CausaLens - планирует обучить нейросеть воспринимать мир как человек.

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