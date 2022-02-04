Управление науки и технологий Министерства внутренней безопасности США проводит тренировку роботов-псов от компании Ghost Robots. Их планируют привлечь к патрулированию границы с Мексикой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Министерства внутренней безопасности США.

Вероятно, что работы компании Ghost Robots будут помогать пограничникам во время их выполнения обязанностей. Сейчас они прошли успешно все этапы тестов.

Фото: США планируют использовать роботов для патрулирования границы с Мексикой (dhs.gov)

Роботов будут привлекать к работе в опасной для человека местности, речь идет о горном и пустынном районах с экстремальными температурами. Они будут выявлять контрабандистов, преступников, нелегалов или же наркокурьеров.

Q-UGV оборудованы:

360-градусной камерой;

тепловизорами;

приборами ночного видения;

камерой масштабирования.

За подвижность роботов отвечает программное обеспечение, которое просчитывает движение каждой из их конечностей 2 тысячи раз в секунду.

Пока точно неизвестно когда именно США привлекут робопсов к службе, однако сегодня они уже завершают тесты с отработкой реальных сценариев.