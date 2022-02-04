США планируют использовать роботов для патрулирования границы с Мексикой
Управление науки и технологий Министерства внутренней безопасности США проводит тренировку роботов-псов от компании Ghost Robots. Их планируют привлечь к патрулированию границы с Мексикой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Министерства внутренней безопасности США.
Вероятно, что работы компании Ghost Robots будут помогать пограничникам во время их выполнения обязанностей. Сейчас они прошли успешно все этапы тестов.
Фото: США планируют использовать роботов для патрулирования границы с Мексикой (dhs.gov)
Роботов будут привлекать к работе в опасной для человека местности, речь идет о горном и пустынном районах с экстремальными температурами. Они будут выявлять контрабандистов, преступников, нелегалов или же наркокурьеров.
Q-UGV оборудованы:
- 360-градусной камерой;
- тепловизорами;
- приборами ночного видения;
- камерой масштабирования.
Vision 60 #qugv equipped with @ZeroPointUSA Titan Disruptor… Bomb tech’s Best friend. Dump your @flir EOD track bot for better agility, speed, and overall capabilities across a broader range of uses. #eod #ied #defense #defence #police #publicsafety pic.twitter.com/KU5TfUbySe— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) December 15, 2021
За подвижность роботов отвечает программное обеспечение, которое просчитывает движение каждой из их конечностей 2 тысячи раз в секунду.
Пока точно неизвестно когда именно США привлекут робопсов к службе, однако сегодня они уже завершают тесты с отработкой реальных сценариев.
Quick swim in #Texas Gulf Coast with our new sand, mud + swamp feet from @vibram team! And a new 360 degree #RGB + #thermal camera kit on the lookout for red #fish and sea #trout. #robots #robotics #QUGV pic.twitter.com/HRBR92IXHw— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) November 18, 2021
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в Британии нейросеть взяла участие в конкурсе среди программистов. Согласно результатам, она попала в 54% лучших программистов.
Другая же компания CausaLens - планирует обучить нейросеть воспринимать мир как человек.