США планують використовувати роботів для патрулювання кордону з Мексикою
Управління науки і технологій Міністерства внутрішньої безпеки США проводить тренування роботів-псів від компанії Ghost Robots. Їх планують залучити до патрулювання кордону з Мексикою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішньої безпеки США.
Ймовірно, що роботи компанії Ghost Robots допомагатимуть прикордонникам під час їх виконання обов’язків. Наразі вони пройшли успішно усі етапи тестів.
Фото: США планують використовувати роботів для патрулювання кордону з Мексикою (dhs.gov)
Роботів залучатимуть до роботи у небезпечній для людини місцевості, йдеться про гірські та пустельні райони з екстремальними температурами. Вони виявлятимуть контрабандистів, злочинців, нелегалів або ж наркокур'єрів.
Q-UGV обладнані:
- 360-градусною камерою;
- тепловізорами;
- приладами нічного бачення;
- камерою масштабування.
Vision 60 #qugv equipped with @ZeroPointUSA Titan Disruptor… Bomb tech’s Best friend. Dump your @flir EOD track bot for better agility, speed, and overall capabilities across a broader range of uses. #eod #ied #defense #defence #police #publicsafety pic.twitter.com/KU5TfUbySe— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) December 15, 2021
За рухливість роботів відповідає програмне забезпечення, яке прораховує рух кожної з їх кінцівок 2 тисячі разів на секунду.
Наразі точно невідомо коли саме США залучать робопсів до служби, однак сьогодні вони вже завершують тести з відпрацюванням реальних сценаріїв.
Quick swim in #Texas Gulf Coast with our new sand, mud + swamp feet from @vibram team! And a new 360 degree #RGB + #thermal camera kit on the lookout for red #fish and sea #trout. #robots #robotics #QUGV pic.twitter.com/HRBR92IXHw— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) November 18, 2021
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як у Британії нейромережа взяла участь у конкурсі серед програмістів. Згідно з результатами, вона потрапила до 54% найкращих програмістів.
Інша ж компанія CausaLens - планує навчити нейромережу сприймати світ як людина.