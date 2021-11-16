США планируют дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, - Washington Post

США планируют бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года, на дипломатическом уровне. Ожидается, что в Китай не прилетят ни американский президент Джо Байден, ни какие-либо другие официальные лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По данным источников издания, ожидается, что Белый дом объявит о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине в ближайшее время. Собеседники отмечают, что на играх не будут присутствовать ни Джо Байден, ни другие официальные лица правительства США.

По данным газеты, дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае призван отреагировать на нарушение прав человека китайскими властями без ущерба для американских спортсменов.

Белый дом и Госдепартамент отказались прокомментировать эту информацию.