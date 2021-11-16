США планируют дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, - Washington Post

США планируют бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года, на дипломатическом уровне. Ожидается, что в Китай не прилетят ни американский президент Джо Байден, ни какие-либо другие официальные лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным источников издания, ожидается, что Белый дом объявит о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине в ближайшее время. Собеседники отмечают, что на играх не будут присутствовать ни Джо Байден, ни другие официальные лица правительства США.
По данным газеты, дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае призван отреагировать на нарушение прав человека китайскими властями без ущерба для американских спортсменов.
Белый дом и Госдепартамент отказались прокомментировать эту информацию.
Напомним, накануне прошла виртуальная встреча Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе беседы речь шал о правах человека и вопросах безопасности.
Отметим, в конце октября группа американских сенаторов предложила бойкотировать Олимпиаду в Пекине.