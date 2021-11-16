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Во время онлайн-встречи с Си Цзиньпином Байден заявил об установках "здравого смысла"

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Вашингтон, Вторник 16 ноября 2021 04:23
Во время онлайн-встречи с Си Цзиньпином Байден заявил об установках "здравого смысла" Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден во время виртуальной встречи сказал лидеру Китая Си Цзиньпину, что надеется на откровенный разговор о правах человека и вопросах безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Байден сказал, что, возможно, стоит начать разговор "более формально", хотя, по словам президента США, они с Цзиньпином "никогда не были слишком формальными".

Цзиньпин сказал, что он очень рад видеть Байдена, назвав его "старым другом" и сказал, что обе стороны должны усилить общение и сотрудничество, чтобы решить многочисленные вызовы, с которыми они сталкиваются.

Президент США добавил, что лидеры двух стран должны убедиться, что их отношения не переходят в открытый конфликт, в том числе путем установления рамок "здравого смысла".

Он пообещал задать вопросы, беспокоящие Вашингтон, включая права человека и другие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что Байден заставит Пекин соблюдать международные правила в сфере торговли и безопасности.

Как отмечает издание, первые моменты видеодиалога двух лидеров наблюдала небольшая группа репортеров, которые присоединились к Байдену в конференц-зале Западного крыла, прежде чем главы государств перешли к частному разговору, который, как ожидается, продлится несколько часов.

Напомним, о запланированной виртуальной встрече Байдена и Си Цзиньпиня ранее сообщило агентство Reuters. По его данным, в ходе беседы речь пойдет о торговле, правах человека и военной деятельности.

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