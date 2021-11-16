США планують дипломатичний бойкот Олімпійських ігор у Пекіні, - Washington Post

США планують бойкотувати зимові Олімпійські ігри в Пекіні, які пройдуть в лютому 2022 року, на дипломатичному рівні. Очікується, що в Китай не прилетять ні американський президент Джо Байден, ні будь-які інші офіційні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За даними джерел видання, очікується, що Білий дім оголосить про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні найближчим часом. Співрозмовники зазначають, що на іграх не будуть ні Джо Байден, ні інші офіційні особи уряду США.

За даними газети, дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Китаї має відреагувати на порушення прав людини китайською владою без шкоди для американських спортсменів.

Білий дім та Держдепартамент відмовилися прокоментувати цю інформацію.