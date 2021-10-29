В США предложили внести инициативу о бойкоте Олимпиады в Пекине в оборонный бюджет

Группа сенаторов от демократической и республиканской партии во главе с сенатором-республиканцем Миттом Ромни предложила внести в оборонный бюджет на следующий финансовый год инициативу о бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине. Они пройдут в 2022 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Группа сенаторов от демократической и республиканской партии во главе с сенатором-республиканцем Миттом Ромни предложила внести в оборонный бюджет на следующий финансовый год инициативу о бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине/

Поправка предусматривает запрет госсекретарю США тратить федеральные средства на поддержку присутствия государственных служащих США на соревнованиях. При этом спортсмены, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, будут продолжать получать средства.

По мнению Ромни, подобный способ бойкотировать Олимпиаду-2022 навредит Коммунистической партии Китая, но не заденет американских спортсменов.

7 июня конгрессмены из демократической и республиканской партий внесли в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Политики мотивировали свое решение мерами китайских властей, которые якобы нарушают права национальных меньшинств в стране.