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США выделят Украине еще 250 млн долларов военной помощи


Средства направят на покупку оборудования для поддержки текущих учебных программ

Министерство обороны Соединенных Шатов Америки сообщило, что планирует выделить 250 млн долларов в рамках сотрудничества в сфере безопасности для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона

Как сообщается, сотрудничество в области безопасности стало возможным благодаря прогрессу Украины в принятии ключевых оборонных реформ. 

"Это подтверждает давние оборонительные отношения между Соединенными Штатами и Украиной и общий объем помощи Украине в области безопасности с 2014 года составит 1,5 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Выделенные средства будут направлены на покупку оборудования для поддержки текущих учебных программ и операций в рамках текущих усилий США по увеличению поддержки военно-морской пехоты Украины.

"США по-прежнему привержены оказанию помощи Украине в реализации положений закона о национальной безопасности", - говорится в заявлении Пентагона.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Германия выделила Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро. 

Кроме того, подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердил проект бюджета Пентагона на 2020 год с 250 млн долларов для Украины. В Конгрессе США предложили выделить эти средства на помощь Украине в сфере безопасности. Из указанной суммы 50 млн долларов направят исключительно на поставки летального оружия.

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