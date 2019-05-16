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В Конгрессе США утвердили еще 250 млн долларов для Украины

Новости » Политика    16.05.2019 - 08:59
В Конгрессе США утвердили еще 250 млн долларов для Украины
Иллюстративное фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Пентагон сможет выделить до 50 млн долларов на летальное оружие для Украины          

Подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект бюджета Пентагона на 2020 год с 250 млн долларов для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в США.

Сообщается, что в Конгрессе США предлагают выделить эти средства на помощь Украине в сфере безопасности. Из указанной суммы 50 млн долларов направят исключительно на поставки летального оружия.

"Документом предусмотрено, что указанные средства должны быть направлены также на реализацию таких программ, как подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка вооруженных и безопасности сил нашего государства", - отметили в посольстве.

Также сообщается, что законопроект еще должны утвердить Комитет по вопросам ассигнований, Палата представителей и Сенат, после чего документ поступит на подпись американскому президенту.

В Конгрессе США утвердили еще 250 млн долларов для Украины

 

Напомним, ранее сообщалось, что с начала войны на Донбассе в 2014 году США выделили на укрепление обороноспособности Украины более 1,3 млрд долларов.

Ранее также спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявлял, что Вашингтон планирует расширить поставки оружия в Украину.

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