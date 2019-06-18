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США виділять Україні ще 250 млн доларів військової допомоги


Кошти спрямують на покупку устаткування для підтримки поточних навчальних програм

Міністерство оборони Сполучених Шатов Америки повідомило, що планує виділити 250 млн доларів у рамках співпраці у сфері безпеки для нарощування потенціалу Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

Як повідомляється, співробітництво в галузі безпеки стало можливим завдяки прогресу України в ухваленні ключових оборонних реформ.

"Це підтверджує давні оборонні відносини між Сполученими Штатами та Україною і загальний обсяг допомоги Україні в галузі безпеки з 2014 року становитиме 1,5 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Виділені кошти будуть спрямовані на придбання обладнання для підтримки поточних навчальних програм і операцій у рамках поточних зусиль США щодо збільшення підтримки військово-морської піхоти України.

"США як і раніше прихильні надання допомоги Україні в реалізації положень закону про національну безпеку", - йдеться у заяві Пентагону.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Німеччина виділила Україні технічну і фінансову допомогу в розмірі 82 млн євро.

Крім того, підкомитет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки затвердив проект бюджету Пентагону на 2020 рік з 250 млн доларів для України. У Конгресі США запропонували виділити ці кошти на допомогу Україні у сфері безпеки. Із зазначеної суми 50 млн доларів спрямують виключно на поставки летальної зброї.

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