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Германия выделила Украине более 80 млн евро финпомощи

Новости » Политика    20.05.2019 - 21:01
Германия выделила Украине более 80 млн евро финпомощи
Фото: подписание протокола (twitter.com/MelnykAndrij)

Сегодня в Киеве был подписан протокол о выделении Германией финансовой помощи для Украины

Германия выделила Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

Как отметил Мельник, сегодня в Киеве был подписан протокол о выделении Германией финансовой помощи для Украины. 

"Замечательный подарок Германии к инаугурации президента Владимира Зеленского. Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн. евро на отечественные реформы в 2019 году. Сегодня в Киеве подписывается протокол! Спасибо Германия", - написал Мельник.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединненых Штатов Америки утвердил проект бюджета Пентагона на 2020 год с 250 млн долларов для Украины. В Конгрессе США предложили выделить эти средства на помощь Украине в сфере безопасности. Из указанной суммы 50 млн долларов направят исключительно на поставки летального оружия.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выделила почти 25 млн гривен на подготовку и проведение выборов местных общин, которые пройдут 30 июня.

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