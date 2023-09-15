США, Південна Корея та Японія занепокоєні співпрацею між Росією та КНДР

Радники з національної безпеки США, Південної Кореї та Японії спільно виступили з суворим попередженням щодо можливих порушень міжнародних санкцій з боку Північної Кореї та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Радники з національної безпеки зібралися, щоб обговорити нещодавній північнокорейсько-російський саміт і регіон регіональної безпеки під час телефонної розмови.

Пі час перемовин вони підкреслили, що і Північна Корея, і Росія зобов'язані дотримуватися резолюцій і санкцій Ради Безпеки ООН, зокрема тих, що стосуються торгівлі зброєю та військової співпраці. Радники наголосили , що будуть "чіткі наслідки", якщо будь-яка країна порушить ці зобов'язання.

Крім того, керівники служб безпеки підкреслили більшу відповідальність Росії як постійного члена Ради Безпеки за дотримання її резолюцій.

Згідно із заявою, усі три країни висловили серйозну стурбованість дискусіями між диктаторами Володимиром Путіним і Кім Чен Ином, які включали теми, пов’язані з військовим співробітництвом, включаючи розробку міжконтинентальних балістичних ракет, попри неодноразові попередження з боку міжнародного співтовариства.

Зустріч диктаторів

Нагадаємо, що вчора, 13 вересня, пройшла зустріч між диктаторами КНДР та Росії.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Після чого в США заявили, що вони занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю.

Ми також писали, що США уважно стежитимуть за результатами зустрічі Путіна з його північнокорейським колегою. Ба більше, вони готові накласти на країни нові санкції, у разі погодження постачань зброї.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

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