США, Южная Корея и Япония обеспокоены сотрудничеством между Россией и КНДР

Советники по национальной безопасности США, Южной Кореи и Японии совместно выступили со строгим предупреждением относительно возможных нарушений международных санкций со стороны Северной Кореи и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Советники по национальной безопасности собрались, чтобы обсудить недавний северокорейско-российский саммит и регион региональной безопасности во время телефонного разговора.

Во время переговоров они подчеркнули, что и Северная Корея, и Россия обязаны соблюдать резолюции и санкции Совета Безопасности ООН, в частности касающиеся торговли оружием и военного сотрудничества. Советники подчеркнули, что будут "четкие последствия", если любая страна нарушит эти обязательства.

Кроме того, руководители служб безопасности подчеркнули большую ответственность России как постоянного члена Совета Безопасности за соблюдение его резолюций.

Согласно заявлению, все три страны выразили серьезную обеспокоенность дискуссиями между диктаторами Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, которые включали темы, связанные с военным сотрудничеством, включая разработку межконтинентальных баллистических ракет, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны международного сообщества.

Встреча диктаторов

Напомним, что сегодня, 13 сентября, прошла встреча между диктаторами КНДР и России.

Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, можно узнать в материале РБК-Украина.

После чего в США заявили, что они обеспокоены переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей.

Мы также писали, что США будут внимательно следить за результатами встречи Путина с его северокорейским коллегой. Более того, они готовы наложить на страны новые санкции, в случае согласования поставок оружия.

Подробнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов".

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