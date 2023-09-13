ua en ru
Ср, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Будуть наслідки. В США відреагували на переговори між РФ та КНДР

США, Середа 13 вересня 2023 22:54
UA EN RU
Будуть наслідки. В США відреагували на переговори між РФ та КНДР Фото: речник Ради національної безпеки Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю.

Про це сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми продовжуємо закликати Північну Корею виконати свої публічні зобов'язання не підтримувати війну Росії в Україні... Безумовно, будуть наслідки", - сказав Кірбі.

Речник зауважив, що занепокоєння викликає те, що Росія може "активно сприяти" вдосконаленню ракетної програми Північної Кореї.

"Ми повинні побачити, що вийде з цієї зустрічі... Очевидно, що у нас є занепокоєння з приводу будь-яких зростаючих оборонних відносин між Північною Кореєю і Росією", - додав він.

Зустріч диктаторів

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, пройшла зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Вчора ми писали, що США уважно стежитимуть за результатами зустрічі Путіна з його північнокорейським колегою. Ба більше, вони готові накласти на країни нові санкції, у разі погодження постачань зброї.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки КНДР Северная Корея Війна Росії проти України
NEWS
Історичний удар. Як Україні вдалося підбити підводний човен РФ і чи попливе знову "Ростов"
Історичний удар. Як Україні вдалося підбити підводний човен РФ і чи попливе знову "Ростов"
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ