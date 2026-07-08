США після ударів по Ірану продовжать переговори для укладання угоди, - WSJ

Що передувало

США після укладання рамкової угоди продовжують координувати дії з комерційними судами, які проходять через Ормузьку протоку маршруткою, яку Вашингтон дозволив поблизу узбережжя Оману.

Проте на вихідних у КВІР попередили, що готові завдати удару судам, якщо вони використовуватимуть маршрут, який просувають США та Оман.

Так, уранці у вівторок Іран випустив дрони та протикорабельні крилаті ракети по суднам, які намагалися перетнути південний маршрут. За даними американських офіційних осіб, було вражено три судна.

У відповідь на це США відкликали ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти. Внаслідок такого рішення ціни на нафту знову підскочили.

Вже в ніч на 8 липня (по Києву) у Центральному командуванні США заявили, що розпочали серію потужніших ударів по Ірану у відповідь на іранську атаку по комерційних судах.

У ЗМІ була інформація, що серед атакованих цілей були іранські системи ППО, системи берегового спостереження, зенітні ракети, пускові установки, протикорабельні крилаті ракети, пускові майданчики для дронів та іранські портові споруди.

До речі, джерела Axios повідомили, що нові атаки були в 4-5 разів масштабніші і потужніші, ніж атаки здійснені близько 10 днів тому. Крім того, джерела розповіли, що план удару схвалив особисто президент США Дональд Трамп, перебуваючи на саміті НАТО у Туреччині.

Варто додати, що раніше в середині червня США та Іран уклали рамкову угоду, яка продовжила перемир'я та відкрила сторонам шлях для обговорення всіх головних питань, щоб упродовж 60 днів укласти фінальну угоду про завершення війни.