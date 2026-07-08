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США после ударов по Ирану продолжат переговоры для заключения сделки, - WSJ

03:25 08.07.2026 Ср
2 мин
Как в США оценили атаку Ирана и сорвано ли перемирие?
aimg Эдуард Ткач
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Во вторник, 7 июля (по Киеву в среду), США нанесли новые авиаудары вдоль побережья Ирана и отозвали лицензию на продажу нефти в ответ иранскую атаку на суда вблизи Ормузского пролива. Тем не менее, Вашингтон готов продолжать переговоры о сделке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Представитель США сказал изданию, что действия Ирана в проливе считаются неприемлемыми и заслуживают жесткого ответа. При этом Вашингтон конкретно после своей атаки считает, что режим прекращения огня о-прежнему действует.

"США продолжат переговоры с Ираном для достижения окончательного соглашения", - добавил источник.

Что предшествовало

США после заключения рамочной сделки продолжают координировать действия с коммерческими судами, которые проходят через Ормузский пролив по маршрутку, который Вашингтон разрешил вблизи побережья Омана.

Однако на выходных в КСИР предупредили, что готовы нанести удар по судам, если они будут использовать маршрут, который продвигают США и Оман.

Так, утром во вторник Иран выпустил дроны и противокорабельные крылатые ракеты по судам, которые пытались пересечь южный маршрут. По данным американских официальных лиц, были поражены три судна.

В ответ на это США отозвали лицензию, которая разрешала продажу иранской нефти. В результате такого решения цены на нефть вновь подскочили.

Уже в ночь на 8 июля (по Киеву) в Центральном командовании США заявили, что начали серию мощнейших ударов по Ирану в ответ на иранскую атаку по коммерческим судам.

В СМИ была информация, что среди атакованных целей были иранские системы ПВО, системы берегового наблюдения, зенитные ракеты, пусковые установки, противокорабельные крылатые ракеты, пусковые площадки для дронов и иранские портовые сооружения.

К слову, источники Axios сообщили, что новые атаки были в 4-5 раз масштабные и мощнее, чем атаки совершенные около 10 дней назад. Кроме того, источники рассказали, что план удара одобрил лично президент США Дональд Трамп, находясь на саммите НАТО в Турции.

Стоит добавить, что ранее в середине июня США и Иран заключили рамочное соглашение, которое продлило перемирие и открыло сторонам путь для обсуждения всех главных вопросов, чтобы в течение 60 дней заключить финальную сделку о завершении войны.

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Соединенные Штаты АмерикиИранОрмузский пролив