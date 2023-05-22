В США підтвердили, що "Вагнер" намагався переправити зброю через Малі

Там зазначили, що "Вагнер" намагається таємно закуповувати озброєння для війни в Україні через треті країни, де вони мають бази.

"Існують ознаки того, що "Вагнер" намагався придбати військові системи у іноземних постачальників та відправити цю зброю через Малі, використавши її як третю сторону. Ми поки не бачили жодних ознак того, що ці поставки були завершені або виконані, однак ми уважно стежимо за ситуацією",- зазначив представник Держдепу.