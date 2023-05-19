ПВК "Вагнера" намагається закупити зброю для війни в Україні у Малі, - CNN

Приватна військова компанія "Вагнера" не залишає спроб закупити зброю для війни в Україні в інших країнах. Зокрема вона намагається придбати її у Малі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами американського чиновника, американська розвідка розсекретила спроби "вагнерівців" постачати обладнання для війни в Україні з Малі.

Чиновник уточнив, що ПВК "Вагнера" успішно закупила обладнання, але також продовжує працювати над закупівлею мін, безпілотників, радарів та контрбатарейних систем у "контактів" у Малі для використання в Україні.

"Ми уважно стежимо за цим", - додав офіційний представник США.

Варто зауважити, що ПВК "Вагнера" співпрацює зі збройними силами Малі, допомагаючи їм боротися з повстанцями-джихадистами. Ще в 2021 році глава МЗС РФ Сергій Лавров підтверджував, що Малі найматиме російських вояк для "допомоги у забезпеченні безпеки".

Спроби купити зброю у "турецьких контактів"

Неназваний чиновник США додав, що на початку лютого представники "вагнерівців" зустрічалися і з "турецькими контактами" з наміром "придбати у Туреччини зброю та обладнання", які потім могли б бути використані в Україні.

"ПВК "Вагнера" безпосередньо підтримує війну Росії проти України, і ми виступаємо проти спроб будь-якої іншої країни допомогти Росії через ПВК "Вагнера", - сказав представник США.