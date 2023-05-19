ПВК "Вагнера" намагається закупити зброю для війни в Україні у Малі, - CNN
Приватна військова компанія "Вагнера" не залишає спроб закупити зброю для війни в Україні в інших країнах. Зокрема вона намагається придбати її у Малі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами американського чиновника, американська розвідка розсекретила спроби "вагнерівців" постачати обладнання для війни в Україні з Малі.
Чиновник уточнив, що ПВК "Вагнера" успішно закупила обладнання, але також продовжує працювати над закупівлею мін, безпілотників, радарів та контрбатарейних систем у "контактів" у Малі для використання в Україні.
"Ми уважно стежимо за цим", - додав офіційний представник США.
Варто зауважити, що ПВК "Вагнера" співпрацює зі збройними силами Малі, допомагаючи їм боротися з повстанцями-джихадистами. Ще в 2021 році глава МЗС РФ Сергій Лавров підтверджував, що Малі найматиме російських вояк для "допомоги у забезпеченні безпеки".
Спроби купити зброю у "турецьких контактів"
Неназваний чиновник США додав, що на початку лютого представники "вагнерівців" зустрічалися і з "турецькими контактами" з наміром "придбати у Туреччини зброю та обладнання", які потім могли б бути використані в Україні.
"ПВК "Вагнера" безпосередньо підтримує війну Росії проти України, і ми виступаємо проти спроб будь-якої іншої країни допомогти Росії через ПВК "Вагнера", - сказав представник США.
Нагадаємо, раніше Financial Times з посиланням на злиті документи Пентагону писало, що "вагнерівці" запитували у Китаю зброю та боєприпаси для війни в Україні. Вони були впевнені, що Пекін піде їм на зустріч, але влада КНР проігнорувала всі запити.
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