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В США подтвердили, что "Вагнер" пытался переправить оружие через Мали

Фото: в США подтвердили попытки "Вагнера" переправлять оружие через Мали (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Государственном департаменте США подтвердили информацию СМИ о том, что ЧВК "Вагнера" пыталась переправить оружие через Мали с целью использования его на войне в Украине.

Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Там отметили, что "Вагнер" пытается тайно закупать вооружение для войны в Украине через третьи страны, где у них есть базы.

"Существуют признаки того, что "Вагнер" пытался приобрести военные системы у иностранных поставщиков и отправить это оружие через Мали, использовав его как третью сторону. Мы пока не видели никаких признаков того, что эти поставки были завершены или выполнены, однако мы внимательно следим за ситуацией",- отметил представитель Госдепа.

Напомним, ранее информацию опопытках "Вагнера" переправлять оружие через Мали сообщало CNN. Тогда американская разведка рассекретила эти попытки "вагнеровцев".

А ранее Financial Times со ссылкой на слитые документы Пентагона писало , что "вагнеровцы" спрашивали у Китая оружие и боеприпасы для войны в Украине. Они были уверены, что Пекин пойдет им на встречу, но власти КНР проигнорировали все запросы.

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ВагнеровцыСоединенные Штаты Америки