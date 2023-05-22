В США подтвердили, что "Вагнер" пытался переправить оружие через Мали

Там отметили, что "Вагнер" пытается тайно закупать вооружение для войны в Украине через третьи страны, где у них есть базы.

"Существуют признаки того, что "Вагнер" пытался приобрести военные системы у иностранных поставщиков и отправить это оружие через Мали, использовав его как третью сторону. Мы пока не видели никаких признаков того, что эти поставки были завершены или выполнены, однако мы внимательно следим за ситуацией",- отметил представитель Госдепа.