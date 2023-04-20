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Витік документів США. Китай ігнорує запити "вагнерівців" щодо передачі зброї, - FT

Новость на русском →
Четвер 20 квітня 2023 16:33
Витік документів США. Китай ігнорує запити "вагнерівців" щодо передачі зброї, - FT Фото: Китай ігнорує запити "вагнерівців" щодо передачі зброї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай не відповідає на прохання приватної військової компанії "Вагнера" про передачу озброєння на тлі війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання стверджує, що інформація про запити "вагнерівців" до Китаю міститься в "злитих" документах Пентагону. Зокрема, там йдеться про те, що ПВК "Вагнера" "запитувала у Китаю боєприпаси та обладнання" на початку 2023 року.

На думку журналістів, подібне прохання свідчить про впевненість засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у тому, що Пекін почне надавати військову допомогу Москві.

Але Китай після запиту "не відправляв "вагнерівцям" жодної зброї, навіть для випробувань, і не мав жодних контактів щодо постачання зброї", наводить FT зміст американських секретних документів.

Нагадаємо, раніше The Washington Post писало, що Китай нібито погодився передати зброю Росії. Ця інформація "містилася в "злитих" документах США".

Також ми писали, що, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, доказів передачі китайської зброї Росії поки що немає.

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