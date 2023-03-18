США підтвердили непохитну підтримку України у протидії агресії РФ, - Білий дім

Представники державних адміністрацій та міністри оборони України та США обговорили підтримку в галузі безпеки для відбиття повномасштабної військової агресії РФ, а також оновлену інформацію щодо ситуації на фронтах.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Білого дому.

У багатосторонній бесіді по відеозв'язку з боку України брали участь голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ВСУ генерал Валерій Залужний, а також на завершення до дзвінка приєднався президент Володимир Зеленський.

Американську сторону у розмові представляли радник із національної безпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Дж. Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Представники України та Штатів обговорили "неухильну підтримку США Збройних сил України у їхньому захисті від жорстокого вторгнення Росії".

"Українські офіційні особи надали оновлену інформацію про умови на полі бою і висловили вдячність за триваючу допомогу США в області безпеки", - йдеться в публікації.

Також у Білому домі зазначили, що офіційні особи США підтвердили "непохитну підтримку" Штатами України, "оскільки вона захищає свій суверенітет та територіальну цілісність".