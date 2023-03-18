США подтвердили непоколебимую поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, - Белый дом

Представители государственных администраций и министры обороны Украины и США обсудили поддержку в области безопасности для отражения полномасштабной военной агрессии РФ, а также обновленную информацию о ситуации на фронтах.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

В многосторонней беседе по видеосвязи со стороны Украины участвовали глава Офиса президента Андрей Ермак, министром обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВоСУ генерал Валерий Залужный, а также в завершение к звонку присоединился президент Владимир Зеленский.

Американскую сторону в разговоре представляли советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Дж. Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Представители Украины и Штатов обсудили "неуклонную поддержку США Вооруженных сил Украины в их защите от жестокого вторжения России".

"Украинские официальные лица предоставили обновленную информацию об условиях на поле боя и выразили признательность за продолжающуюся помощь США в области безопасности", - говорится в публикации.

Также в Белом доме отметили, что официальные лица США подтвердили "непоколебимую поддержку" Штатами Украины, "поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность".