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США хотят реформировать Совбез ООН: что известно

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Пятница 09 сентября 2022 04:48
США хотят реформировать Совбез ООН: что известно Фото: США хотят реформировать Совбез ООН (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты выступили с предложением провести реформу Совета Безопасности ООН. Речь идет об использовании членами Организации права вето.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянной представительницы США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

Дипломатка подчеркнула, что РФ как постоянный член Совбеза ООН нанесла удар по самой основе устава Организации.

"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо договариваться о мире", - пояснила Томас-Гринфилд.

Из-за действий России США усилят инициативы по реформе Совета Безопасности ООН. Речь идет об изменении правил произнесения вето: теперь постоянные члены должны будут объяснять их Генеральной Ассамблее.

"Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. В то же время мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", - подчеркнула постпред.

Кроме того, Томас-Гринфилд рассказала о предстоящих консультациях с участием президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена "о критических вопросах реформы Совбеза и других органов ООН".

К слову, в Совбез ООН входят пять постоянных членов - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция - и десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отметил, что Россия имеет единственный правильный путь - сдаться и отойти.

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