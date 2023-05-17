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США підтримають мирний план ПАР, якщо він буде базуватись на проекті України, - Білий дім

Фото: США підтримають мирний план ПАР, якщо його буде засновано на проекті України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати готові підтримати ініціативи щодо мирного врегулювання вторгнення Росії в Україну від інших країн, якщо його схвалить українська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Ми підтримаємо будь-яку пропозицію про мир, висунуту третьою стороною, якщо вона буде надійною, здійсненною та стійкою. Щоб ці умови реалізувалися, така пропозиція має бути підтримана президентом України Володимиром Зеленським та українським народом. Нічого про Україну без України, як ми говорили мільйон разів". і продовжуємо говорити", - заявив Кірбі.

За його словами, мирна ініціатива має бути заснована на "формулі миру" президента України Володимира Зеленського, яку він представив у листопаді 2022 року. У ній 10 пунктів, серед яких повернення України територій у межах 1991 року та виплата репарацій.

Нагадаємо, що раніше у ПАР заявили, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін погодилися ухвалити місію африканських лідерів з питання мирного врегулювання війни в Україні.

14 травня президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом ПАР та попередив про наслідки дружби з російським диктатором Володимиром Путіним.

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