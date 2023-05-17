США поддержат мирный план ЮАР, если он будет основан на проекте Украины, - Белый дом

Соединенные Штаты готовы поддержать инициативы по мирному урегулированию вторжения России в Украину от других стран, если его одобрит украинская сторона.

"Мы поддержим любое предложение о мире, выдвинутое третьей стороной, если оно будет надежным, осуществимым и устойчивым. Чтобы эти условия реализовались, такое предложение должно быть поддержано президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским народом. Ничего об Украине без Украины, как мы говорили миллион раз и продолжаем говорить", - заявил Кирби.

По его словам, мирная инициатива должна быть основана на "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, которую он представил в ноябре 2022 года. В ней 10 пунктов, среди которых — возвращение Украине территорий в границах 1991 года и выплата репараций.