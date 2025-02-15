США підтримають будь-який крок Ізраїлю щодо угоди про припинення вогню в Газі, - Трамп

Сьогодні ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників у рамках угоди про припинення вогню в Газі. Незважаючи на вимогу звільнити всіх або в іншому разі загрози відновити війну, США підтримають будь-яке ухвалене рішення Ізраїлем.

Він додав, що тепер Ізраїлю доведеться вирішити, що вони будуть робити крайнім терміном 12:00 сьогоднішнього дня, стосовно вимоги звільнити всіх заручників. При цьому зазначив, що США підтримають будь-який наступний крок, який прийме країна.

"Хамас щойно звільнив трьох заручників із Гази, включно з американським громадянином. Здається, вони в хорошій формі! Це відрізняється від їхньої заяви минулого тижня про те, що вони не будуть звільняти жодних заручників", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Що передувало

Зазначимо, що пост Трампа стосувався нещодавньої заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, зробленої ним цього тижня, у якій він сказав, що ХАМАС має повернути всіх ізраїльських заручників до полудня суботи або в іншому разі військові відновлюватимуть інтенсивні бої, доки ХАМАС не буде повністю розгромлено.

Це, своєю чергою, була реакція на попередній обмін заручниками, в рамках якого три ізраїльтянина повернулися на батьківщину у виснаженому стані. Крім того, угруповання заявляло, що сьогоднішній обмін полоненими, який було заплановано на 15 лютого, ХАМАС мав намір відкласти, оскільки Ізраїль нібито порушує припинення вогню.

Крім того, сам Трамп теж відреагував на це, заявивши, що угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС має бути скасовано, якщо угруповання не звільнить усіх заручників до полудня сьогоднішньої суботи. Трамп тоді пригрозив, що якщо цього не буде, то почнеться справжнє пекло. Водночас додав, що рішення також залежатиме від Ізраїлю.

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