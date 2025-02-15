США поддержат любой шаг Израиля по соглашению о прекращению огня в Газе, - Трамп

Сегодня ХАМАС освободил трех израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня в Газе. Несмотря на требование освободить всех или в ином случае угрозы возобновить войну, США поддержат любое принятое решение Израилем.

Он добавил, что теперь Израилю придется решить, что они будут делать крайним сроком 12:00 сегодняшнего дня, касаемо требования освободить всех заложников. При этом отметил, что США поддержат любой следующий шаг, который примет страна.

"Хамас только что освободил трех заложников из Газы, включая американского гражданина. Кажется, они в хорошей форме! Это отличается от их заявления на прошлой неделе о том, что они не будут освобождать никаких заложников", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Что предшествовало

Отметим, что пост Трампа касался недавнего заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сделанное им на этой неделе, в котором он сказал, что ХАМАС должен вернуть всех израильских заложников к полудню субботы или в ином случае военные возобновлять интенсивные бои до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью разгромлен.

Это, в свою очередь, была реакция на предыдущий обмен заложниками, в рамках которого три израильтянина вернулись на родину в истощенном состоянии. Кроме того, группировка заявляла, что сегодняшний обмен пленными, который был запланирован на 15 февраля, ХАМАС был намерен отложить, так как Израиль якобы нарушает прекращение огня.

Кроме того, сам Трамп тоже отреагировал на это, заявив, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех заложников к полудню сегодняшней субботы. Трамп тогда пригрозил, что если этого не будет, то начнется настоящий ад. В то же время добавил, что решение также будет зависеть от Израиля.

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