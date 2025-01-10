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У США підтримали законопроєкт про санкції проти МКС за ордер на арешт Нетаньяху

П'ятниця 10 січня 2025 00:27
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У США підтримали законопроєкт про санкції проти МКС за ордер на арешт Нетаньяху Фото: до рішення республіканців приєдналися і демократи (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Палата представників США ухвалила законопроєкт про санкції проти осіб Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. Рішення ухвалено у відповідь на видачу ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Законопроєкт закликає "найрішучішим чином засудити ордери проти ізраїльських посадових осіб". Згідно з текстом, захід накладе санкції щодо суду за "будь-які спроби розслідування, арешту, затримання або судового переслідування будь-якої особи, яка перебуває під захистом Сполучених Штатів та їхніх союзників". Санкції включають заборону на угоди з майном США, а також блокування та анулювання віз.

Палата представників ухвалила законопроєкт про санкції проти МКС на останній сесії Конгресу 247 голосами проти 155, при цьому 42 демократи приєдналися до республіканців у підтримці. Тепер очікується, що законопроектом займеться Сенат, який очолюватиме Республіканська партія.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року МКС видав ордери на арешт Нетаньягу, а також колишнього міністра оборони Йоава Ґалланта та високопосадовця ХАМАС. Їх звинуватили у військових злочинах під час і після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

CNN пише, що націлювання МКС на Нетаньяху викликало негативну реакцію як республіканців, так і демократів у Конгресі США.

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