В США поддержали законопроект о санкциях против МУС за ордер на арест Нетаньяху

Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против лиц Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Решение принято в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Законопроект призывает "самым решительным образом осудить ордера против израильских должностных лиц". Согласно тексту, мера наложит санкции в отношении суда за "любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников". Санкции включают запрет на сделки с имуществом США, а также блокировку и аннулирование виз. Палата представителей приняла законопроект о санкциях против МУС на последней сессии Конгресса 247 голосами против 155, при этом 42 демократа присоединились к республиканцам в поддержке. Теперь ожидается, что законопроектом займется Сенат, который возглавляет Республиканская партия.