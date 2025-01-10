В США поддержали законопроект о санкциях против МУС за ордер на арест Нетаньяху
Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против лиц Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Решение принято в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Законопроект призывает "самым решительным образом осудить ордера против израильских должностных лиц". Согласно тексту, мера наложит санкции в отношении суда за "любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников". Санкции включают запрет на сделки с имуществом США, а также блокировку и аннулирование виз.
Палата представителей приняла законопроект о санкциях против МУС на последней сессии Конгресса 247 голосами против 155, при этом 42 демократа присоединились к республиканцам в поддержке. Теперь ожидается, что законопроектом займется Сенат, который возглавляет Республиканская партия.
Напомним, что в ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху, а также бывшего министра обороны Йоава Галланта и высокопоставленного чиновника ХАМАС. Их обвинили в военных преступлениях во время и после нападений ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
CNN пишет, что нацеливание МУС на Нетаньяху вызвало негативную реакцию как республиканцев, так и демократов в Конгрессе США.
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