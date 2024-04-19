США не підтримали план Ізраїля вдарити по Ірану, - CNN

Сполучені Штати Америки не підтримали плани Ізраїлю вдарити по Ірану у відповідь на нещодавні обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як пише видання, за словами американського чиновника, Ізраїль завдав військового удару всередині Ірану, що є
Інший чиновник відзначив, що у четвер, 18 квітня, Штати заздалегідь отримали повідомлення щодо запланованого удару Ізраїлю найближчими днями. Водночас Вашингтон не підтримав цю ідею.
Відносини між країнами стрімко загострились після удару по іранському посольству в Сирії. Тоді ж Тегеран пригрозив відповіддю Ізраїлю. Вже у ніч на 14 квітня Іран обстріляв країну сотнями ракет та БпЛА, частина яких була успішно знищена ще на підльоті. Після цього Тель-Авів заявив, що обов'язково відповість Тегерану.
Сьогодні, 19 квітня, як писало ABC News, армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) вдарила по території Ірану. Військові ж повідомили про збиття кількох БпЛА неподалік від міста Ісхафан. Водночас ракети не були зафіксовані.
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