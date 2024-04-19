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США не підтримали план Ізраїля вдарити по Ірану, - CNN

Фото: США не підтримали план Ізраїля вдарити по Ірану(Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки не підтримали плани Ізраїлю вдарити по Ірану у відповідь на нещодавні обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пише видання, за словами американського чиновника, Ізраїль завдав військового удару всередині Ірану, що є

Інший чиновник відзначив, що у четвер, 18 квітня, Штати заздалегідь отримали повідомлення щодо запланованого удару Ізраїлю найближчими днями. Водночас Вашингтон не підтримав цю ідею

Конфлікт між Іраном та Ізраїлем 

Відносини між країнами стрімко загострились після удару по іранському посольству в Сирії. Тоді ж Тегеран пригрозив відповіддю Ізраїлю. Вже у ніч на 14 квітня Іран обстріляв країну сотнями ракет та БпЛА, частина яких була успішно знищена ще на підльоті. Після цього Тель-Авів заявив, що обов'язково відповість Тегерану.

Сьогодні, 19 квітня, як писало ABC News, армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) вдарила по території Ірану. Військові ж повідомили про збиття кількох БпЛА неподалік від міста Ісхафан. Водночас ракети не були зафіксовані. 

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Сполучені Штати АмерикиІзраїль