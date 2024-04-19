США не поддержали план Израиля ударить по Ирану, - CNN

Как пишет издание, по словам американского чиновника, Израиль нанес военный удар внутри Ирана, что является потенциально опасной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Другой чиновник отметил, что в четверг, 18 апреля, Штаты заранее получили сообщение о запланированном ударе Израиля в ближайшие дни. В то же время Вашингтон не поддержал эту идею.

Конфликт между Ираном и Израилем

Отношения между странами стремительно обострились после удара по иранскому посольству в Сирии. Тогда же Тегеран пригрозил ответом Израилю. Уже в ночь на 14 апреля Иран обстрелял страну сотнями ракет и БпЛА, часть которых была успешно уничтожена еще на подлете. После этого Тель-Авив заявил, что обязательно ответит Тегерану.

Сегодня, 19 апреля, как писало ABC News, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по территории Ирана. Военные же сообщили о сбитии нескольких БпЛА неподалеку от города Исхафан. В то же время ракеты не были зафиксированы.