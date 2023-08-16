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США підштовхують Іран до припинення поставок Росії дронів, - FT

Фото: США вимагають від Ірану припинити постачання Росії дронів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США підштовхують Іран до припинення продажу безпілотників Росії в рамках обговорення ширшої угоди між Вашингтоном та Тегераном щодо зниження напруженості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

США наполягають, щоб Іран припинив продавати Росії бойові безпілотники, які Москва використовує у війні проти України, а також запасні частини для безпілотних літальних апаратів, повідомили анонімні джерела Financial Times.

Як зазначає Reuters, ця новина з'явилася в той час, коли Вашингтон та Іран намагаються послабити напруженість та відновити ширші переговори щодо ядерної програми Ірану. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вітатиме будь-які кроки Ірану щодо деескалації його "зростаючої ядерної загрози".

Ці обговорення проходили паралельно з переговорами щодо угоди щодо обміну полоненими минулого тижня. Іран дозволив чотирьом затриманим громадянам США перейти під домашній арешт із тегеранської в'язниці, а п'ятий вже був під домашнім арештом.

Постачання "Шахедів" Росії

Росія активно застосовує іранські дрони-камікадзе типу Shahed для завдання ударів по території України. Більшість з них збивають, проте часто дрони завдають значної шкоди.

За даними британської розвідки, раніше Росія перейшла від отримання невеликих партій дронів від Ірану повітряним шляхом на великі партії - за допомогою кораблів із Ірану через Каспійське море.

Разом з тим Росія вже почала використовувати проти України власні дрони-камікадзе, засновані на іранській технології.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Джо Байден планує розморозити 6 млрд доларів для Ірану. Натомість він планує звільнити з полону Тегерана п'ятьох американців.

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Ірандрони