США подталкивают Иран к прекращению поставок России дронов, - FT

США настаивают на том, чтобы Иран прекратил продавать России боевые беспилотники, которые Москва использует в войне против Украины, а также запасные части для беспилотных летательных аппаратов, сообщили анонимные источники Financial Times.

Как отмечает Reuters, эта новость появилась в то время, когда Вашингтон и Иран пытаются ослабить напряженность и возобновить более широкие переговоры по ядерной программе Ирана. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что будет приветствовать любые шаги Ирана по деэскалации его "растущей ядерной угрозы".

Эти обсуждения проходили параллельно с переговорами по сделке по обмену пленными на прошлой неделе. Иран разрешил четверым задержанным гражданам США перейти под домашний арест из тегеранской тюрьмы, а пятый уже находился под домашним арестом.

Поставки "Шахедов" России

Россия активно применяет иранские дроны-камикадзе типа Shahed для нанесения ударов по территории Украины. Большинство из них сбивают, однако часто дроны наносят значительный ущерб.

По данным британской разведки, ранее Россия перешла от получения небольших партий дронов от Ирана воздушным путем на большие партии - с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

Вместе с тем, Россия уже начала использовать против Украины собственные дроны-камикадзе, основанные на иранской технологии.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Джо Байден планирует разморозить 6 млрд долларов для Ирана. В обмен на это он планирует освободить из плена Тегерана пятерых американцев.