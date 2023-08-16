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Росія почала використовувати "Шахеди" власного виробництва, - британська розвідка

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Москва, Середа 16 серпня 2023 08:45
Росія почала використовувати "Шахеди" власного виробництва, - британська розвідка Фото: Москва налагодила виробництво "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія майже напевно розпочала використання безпілотних літальних апаратів односторонньої дії (OWA-UAV) власного виробництва, заснованих на іранських розробках Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у звіті, російські сили імпортують системи іранського виробництва з вересня 2022 року. Місцеве виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити надійніші поставки дронів.

За даними британської розвідки, ефективність цієї зброї була різною, і Україна довела свою ефективність у нейтралізації більшості БПЛА, що наближаються.

"Росія, ймовірно, прагне самозабезпечення БПЛА в найближчі місяці. Однак тим часом Росія, як і раніше, залежить від комплектуючих і готових озброєнь з Ірану, які в основному доставляють через Каспійське море", - зазначають у Міноборони Британії.

Іранські "Шахеди"

Росія активно застосовує іранські дрони-камікадзе типу Shahed для завдання ударів по території України. Більшість з них збивають, проте часто дрони завдають значної шкоди.

За даними британської розвідки, раніше Росія перейшла від отримання невеликих партій дронів від Ірану повітряним шляхом на великі партії - за допомогою кораблів із Ірану через Каспійське море.

Також РФ за допомогою Тегерана будує на своїй території завод із виробництва БПЛА.

Як заявляли аналітики з Розвідувального управління Міноборони США, новий завод забезпечить РФ новими запасами дронів, які "на порядок більше", ніж ті, що вона могла закупити в Ірану до цього.

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