США підраховують вартість утримання Гренландії в разі її придбання, - The Washington Post

Бажання президента США Дональда Трампа придбати Гренландію, схоже, набуває все більш чітких обрисів, попри міжнародне обурення і спротив самих гренландців. Чиновники Білого дому останніми тижнями почали аналізувати фінансові наслідки можливого приєднання Гренландії до США, повідомили WP три джерела, знайомі з ситуацією.

Зокрема, у Білому домі вивчають витрати на надання державних послуг для 58 000 мешканців острова та потенційні доходи від його природних ресурсів.

"Обговорюється питання: який буде баланс витрат і вигод для США, якщо ми отримаємо Гренландію? Якщо ми придбаємо її, то скільки нам коштуватиме піклування про цих людей як частину нашої арктичної стратегії?", - розповіло джерело в адміністрації президента.

Також у бюджетному офісі Білого дому розглядають варіант пропозиції вигіднішої угоди уряду Гренландії, ніж нинішні щорічні субсидії Данії. Вони становлять близько 600 мільйонів доларів.

"Це значно більше, ніж ця сума. Суть у тому, що ми запропонуємо більше, ніж Данія", - заявив один із чиновників.

Приєднання Гренландії до США

Трамп вже неодноразово заявляв, що США повинні "отримати" Гренландію. За даними джерел видання, серед потенційних територій, які він розглядав, включаючи Канаду та Панамський канал, Гренландія, за його словами, є "найпростішим варіантом".

Однак у Білому дому говорять, що питання Гренландії поки не є головним пріоритетом у сфері національної безпеки. Воно може розглядатися лише після вирішення інших важливих завдань - завершення війни між Росією та Україною, досягнення миру між Ізраїлем і Газою та стримування Ірану, які є ключовими пунктами порядку денного на цей рік.