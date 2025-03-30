Прем'єр Гренладнії відповів на зазіхання Трампа: США не отримають острів
США не зможуть отримати Гренландію попри всі бажання американського президента Дональда Трампа заволодіти нею. Жителі острова самі вирішують своє майбутнє.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.
Прем'єр зазначив, що Гренландія має слухати, коли згадують країну з-за кордону. Однак вона не повинна піддаватися тиску.
Він відкинув зазіхання Трампа на острів і чітко дав зрозуміти, що США не отримають Гренландію.
"Президент Трамп каже, що Сполучені Штати "отримують Гренландію". Я чітко заявляю: США не можуть цього зробити. Ми не належимо нікому іншому. Ми самі вирішуємо наше майбутнє", - заявив Нільсен.
Прем'єр додав, що гренландці не будуть визначати своє майбутнє через страх чи примус. А на закиди США повинні реагувати миром, гідністю та єдністю.
"З урахуванням цих пріоритетів ми маємо чітко показати американському президенту, що Гренландія наша. Так було вчора. Так є сьогодні. І так буде в майбутньому", - наголосив прем'єр.
Зазіхання Трампа на Гренландію
Після вступу на посаду президента США, Дональд Трамп регулярно заявляє про намір "купити" та взяти під контроль Гренландію, оскільки це "потрібно для міжнародної безпеки".
У Гренландії, яка є напівавтономною територією Данії, виступили проти приєднання до США. На острові пройшли протести проти політики Трампа. Данія також відкидає можливість купівлі острова.
Днями Гренландію відвідав віцепрезидент США Джей Ді Венс з дружиною. Під час візиту він заявив, що США поки не будуть збільшувати кількість військ у Гренландії, але націлені на її безпеку.
А сьогодні Трамп висловив впевненість у тому, що США візьмуть контроль над Гренландією. Він вважає, що це 100% станеться.
Окрім того, Трамп знову натякнув, що його країна може спробувати встановити контроль над Гренландією навіть за допомогою військової сили.
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