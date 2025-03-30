США можуть застосувати силу для контролю над Гренландією, - заява Трампа

Президент США Дональд Трамп знову натякнув, що його країна може спробувати встановити контроль над Гренландією навіть за допомогою військової сили.

Глава Білого дому повторив, що є "велика ймовірність того, що ми можемо зробити це без військової сили", але уточнив, що "не знімає жодних варіантів зі столу".

Відповідаючи на запитання ведучого, який сигнал імовірна анексія Гренландії надішле Росії та решті країн світу, президент відповів: "Я не думаю про це. Мене це не хвилює".

"Гренландія - це дуже окрема тема, зовсім інша. Це міжнародний мир. Це міжнародна безпека і сила. У вас є кораблі, що плавають за межами Гренландії з Росії, Китаю та багатьох інших місць. І ми не дозволимо статися тому, що може зашкодити світу або Сполученим Штатам", - сказав Трамп.