США подсчитывают стоимость содержания Гренландии в случае ее приобретения, - The Washington Post

Белый дом готовит оценку того, сколько будет стоить федеральному правительству содержать Гренландию, если США возьмет контроль над островом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Желание президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию, похоже, приобретает все более четкие очертания, несмотря на международное возмущение и сопротивление самих гренландцев. Чиновники Белого дома в последние недели начали анализировать финансовые последствия возможного присоединения Гренландии к США, сообщили WP три источника, знакомые с ситуацией.
В частности, в Белом доме изучают расходы на предоставление государственных услуг для 58 000 жителей острова и потенциальные доходы от его природных ресурсов.
"Обсуждается вопрос: какой будет баланс расходов и выгод для США, если мы получим Гренландию? Если мы приобретем ее, то сколько нам будет стоить забота об этих людях как часть нашей арктической стратегии?", - рассказал источник в администрации президента.
Также в бюджетном офисе Белого дома рассматривают вариант предложения более выгодной сделки правительству Гренландии, чем нынешние ежегодные субсидии Дании. Они составляют около 600 миллионов долларов.
"Это значительно больше, чем эта сумма. Суть в том, что мы предложим больше, чем Дания", - заявил один из чиновников.
Трамп уже неоднократно заявлял, что США должны "получить" Гренландию. По данным источников издания, среди потенциальных территорий, которые он рассматривал, включая Канаду и Панамский канал, Гренландия, по его словам, является "самым простым вариантом".
Однако в Белом доме говорят, что вопрос Гренландии пока не является главным приоритетом в сфере национальной безопасности. Он может рассматриваться только после решения других важных задач - завершения войны между Россией и Украиной, достижения мира между Израилем и Газой и сдерживания Ирана, которые являются ключевыми пунктами повестки дня на этот год.
Напомним, недавно Трамп заявил, что уверен в том, что США возьмут контроль над Гренландией. Он считает, что это 100% произойдет. Он также намекнул, что его страна может попытаться установить контроль над Гренландией даже с помощью военной силы.
Однако в Гренландии, которая является полуавтономной территорией Дании, выступили против присоединения к Соединенным Штатам. А новый премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не смогут получить Гренландию, несмотря на все желания Трампа завладеть ею.
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