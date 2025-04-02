США подсчитывают стоимость содержания Гренландии в случае ее приобретения, - The Washington Post

Желание президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию, похоже, приобретает все более четкие очертания, несмотря на международное возмущение и сопротивление самих гренландцев. Чиновники Белого дома в последние недели начали анализировать финансовые последствия возможного присоединения Гренландии к США, сообщили WP три источника, знакомые с ситуацией.

В частности, в Белом доме изучают расходы на предоставление государственных услуг для 58 000 жителей острова и потенциальные доходы от его природных ресурсов.

"Обсуждается вопрос: какой будет баланс расходов и выгод для США, если мы получим Гренландию? Если мы приобретем ее, то сколько нам будет стоить забота об этих людях как часть нашей арктической стратегии?", - рассказал источник в администрации президента.

Также в бюджетном офисе Белого дома рассматривают вариант предложения более выгодной сделки правительству Гренландии, чем нынешние ежегодные субсидии Дании. Они составляют около 600 миллионов долларов.

"Это значительно больше, чем эта сумма. Суть в том, что мы предложим больше, чем Дания", - заявил один из чиновников.

Присоединение Гренландии к США

Трамп уже неоднократно заявлял, что США должны "получить" Гренландию. По данным источников издания, среди потенциальных территорий, которые он рассматривал, включая Канаду и Панамский канал, Гренландия, по его словам, является "самым простым вариантом".

Однако в Белом доме говорят, что вопрос Гренландии пока не является главным приоритетом в сфере национальной безопасности. Он может рассматриваться только после решения других важных задач - завершения войны между Россией и Украиной, достижения мира между Израилем и Газой и сдерживания Ирана, которые являются ключевыми пунктами повестки дня на этот год.