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У США на підприємстві з перероблювання урану сталася пожежа, співробітників евакуювали

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Теннессі, Четвер 23 лютого 2023 03:10
У США на підприємстві з перероблювання урану сталася пожежа, співробітників евакуювали Фото: У США на підприємстві з переробки урану сталася пожежа (wate.com)
Автор: Артур Родивилов

У Центрі національної безпеки Y-12 в американському штаті Теннессі, який займається виробництвом компонентів для ядерної зброї, сталася пожежа. Займання сталося у комплексі з перероблювання урану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал WATE.

Пожежа почалася ввечері в середу приблизно у витяжці одного із корпусів.

Повідомлень про травми або радіаційні забруднення не надходило. Комендантська година на місці була знята.

За інформацією місцевого телеканалу, близько 200 співробітників було евакуйовано. Причина пожежі наразі не відома. Розслідування продовжується.

Y-12 відповідає за виробництво, спостереження, демонтаж та зберігання ядерних компонентів; зниження глобальних ядерних загроз шляхом виявлення, видалення та забезпечення безпеки ядерних матеріалів; та надання палива для військово-морських реакторів.

Нагадаємо, у грудні в Північній Кароліні невідомі відкрили вогонь двома електричними підстанціями, частина округу виявилася знеструмлена. Влада назвала інцидент цілеспрямованою атакою.

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