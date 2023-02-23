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В США на предприятии по переработке урана произошел пожар, сотрудников эвакуировали

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Теннесси, Четверг 23 февраля 2023 03:10
В США на предприятии по переработке урана произошел пожар, сотрудников эвакуировали Фото: В США на предприятии по переработке урана произошел пожар (wate.com)
Автор: Артур Родивилов

В Центре национальной безопасности Y-12 в американском штате Теннесси, который занимается производством компонентов для ядерного оружия, произошел пожар. Возгорание произошло в комплексе по переработке урана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал WATE.

Пожар начался вечером в среду примерно в вытяжке одного из корпусов.

Сообщений о травмах или радиационных загрязнениях не поступало. Комендантский час на месте был снят.

По информации местного телеканала, около 200 сотрудников были эвакуированы. Причина пожара пока не известна. Расследование продолжается.

Y-12 отвечает за производство, наблюдение, демонтаж и хранение ядерных компонентов; снижение глобальных ядерных угроз путем обнаружения, удаления и обеспечения безопасности ядерных материалов; и предоставление топлива для военно-морских реакторов.

Напомним, в декабре в Северной Каролине неизвестные открыли огонь по двум электрическим подстанциям, часть округа оказалась обесточена. Власти назвали инцидент целенаправленной атакой.

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