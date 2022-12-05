У США невідомі обстріляли дві електростанції, частково знеструмлено округ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами шерифа округу Мур Ронні Філдса, мотив злочинців незрозумілий. Через перебої з електрикою у понеділок буде закрито школи.

Інциденти розслідуються місцевими, державними та федеральними правоохоронними органами, включаючи ФБР.

Близько 64% ​​споживачів електроенергії округу Мур залишилися без електрики в ніч проти неділі переважно в сільській місцевості.

Комунальні служби виявили зламані ворота та сліди вогнепального пошкодження обладнання.

Нагадаємо, минулого року США оголосили надзвичайний стан після атаки на комп'ютерні системи найбільшого трубопровідного оператора Colonial Pipeline Company.

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