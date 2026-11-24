США не підписують антибалістику

Зеленський зазначив, що наразі склалася непроста ситуація з постачанням озброєння від США і роботою супутникового зв'язку.

"Дуже неприємно, коли під час різних розмов про те, як закінчити війну, Starshield то працює, а то є обмеження, ракет для "петріотів" не тільки стає менше, а і є ще якісь кроки, через які нема поставок", - каже президент.

На його думку, це йде паралельно з "зимовим планом" російського диктатора Володимира Путіна щодо України.

"Всі дані про це є, розвідка ділиться відповідними даними. Путін розраховує зламати Україну. Київ, Дніпро, Одесу, Харків, Запоріжжя - передусім ці міста. Зламати через брак захисту й зламати для того, щоб Україна вийшла з Донбасу", - заважив Зеленський.

Президент вважає, що "це не може йти паралельно з тим, що американська сторона не підписує поставки антибалістики". Адже цим, каже він, США ставлять себе у "дуже неприємну ситуацію".

"Політично це виглядає так, ніби вона рухається в одному курсі з тим, що хоче Путін: змусити Україну до невигідних компромісів. Але життя та історія набагато довші, ніж дружба, бізнес або партнерство з однією людиною, яка є агресором. Набагато довші", - впевнений президент.